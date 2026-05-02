PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Vermisstenfahndung

Ettenheim (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem 73-jährigen Mann aus Ettenheim. Der Rentner wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag durch seine Ehefrau als vermisst gemeldet, nachdem er die gemeinsame Wohnanschrift am Freitag, den 01.05.2026 gegen 14:30 Uhr in unbekannte Richtung mit seinem Fahrrad verlassen hatte. Bekannte Hinwendungsorte wurden ohne Erfolg geprüft, weiterführende Hinweise sind bislang nicht bekannt. Eine hilflose Lage kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der 73-Jährige ist womöglich mit seinem Fahrrad, einem grauen "Conway" E-Bike mit schwarzen Satteltaschen unterwegs. Er ist ca. 175 cm groß, trägt schwarze Turnschuhe mit heller Sohle, eine dunkelblaue Weste und hat eine Glatze. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07821 277-0 bei dem Polizeirevier Lahr oder unter dem Notruf 110 zu melden.

Online-Fahndung mit Bild: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ettenheim-vermisstenfahndung/

/AKA / BAB

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.05.2026 – 02:20

    POL-OG: Steinmauern - Unfallflucht/Zeugen gesucht

    Steinmauern (ots) - Der Fahrer eines silbernen/grauen Mercedes SLK wird gesucht. Am Freitagabend, gegen 18:45 Uhr, befuhr dieser die K 3726, Höhe Steinmauern. Im Bereich der Murgmündung streifte er einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw VW Golf, Farbe Silber. Der Mercedes-Fahrer hielt kurz an und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 19:10

    POL-OG: Unfall mit zwei Leichtflugzeugen, 3. Update

    Baden-Baden (ots) - Inzwischen hat die Kriminalpolizei nähere Informationen zu dem Unglücksfall, der sich am Freitagmittag in Baden-Baden zugetragen hat. Die alarmierten Beamten der Kriminalpolizei konnten noch am Nachmittag verschiedene Zeugen vernehmen. Diese berichteten kurz nach 12.30 Uhr von einem lauten Knall und anschließend von vom Himmel fallenden Gegenständen auf die dortige Weide, die auf einen ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 15:20

    POL-OG: Unfall mit zwei Leichtflugzeugen, 2. Nachtragsmeldung

    Baden-Baden (ots) - Nach dem Absturz eines Motorflugzeugs und eines Segelfliegers sind mittlerweile auch Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) vor Ort. Wie sich der Unfall genau abgespielt hat, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der in die Luft gezogene Segelflieger hatte nach dem Ausklinken aus der Luft Wrackteile am Boden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren