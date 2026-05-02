Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Vermisstenfahndung

Ettenheim (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem 73-jährigen Mann aus Ettenheim. Der Rentner wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag durch seine Ehefrau als vermisst gemeldet, nachdem er die gemeinsame Wohnanschrift am Freitag, den 01.05.2026 gegen 14:30 Uhr in unbekannte Richtung mit seinem Fahrrad verlassen hatte. Bekannte Hinwendungsorte wurden ohne Erfolg geprüft, weiterführende Hinweise sind bislang nicht bekannt. Eine hilflose Lage kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der 73-Jährige ist womöglich mit seinem Fahrrad, einem grauen "Conway" E-Bike mit schwarzen Satteltaschen unterwegs. Er ist ca. 175 cm groß, trägt schwarze Turnschuhe mit heller Sohle, eine dunkelblaue Weste und hat eine Glatze. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07821 277-0 bei dem Polizeirevier Lahr oder unter dem Notruf 110 zu melden.

Online-Fahndung mit Bild: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ettenheim-vermisstenfahndung/

/AKA / BAB

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