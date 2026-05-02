Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern - Unfallflucht/Zeugen gesucht

Steinmauern (ots)

Der Fahrer eines silbernen/grauen Mercedes SLK wird gesucht. Am Freitagabend, gegen 18:45 Uhr, befuhr dieser die K 3726, Höhe Steinmauern. Im Bereich der Murgmündung streifte er einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw VW Golf, Farbe Silber. Der Mercedes-Fahrer hielt kurz an und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Verursacher wird wie folgt beschrieben: 45-60 Jahre alt, weiße kurze lockige Haare, Sonnenbrille, kurze Jeans, rotes Hemd. An dem Mercedes müsste der rechte Außenspiegel beschädigt sein. Man geht von einem Rastatter Kennzeichen aus.

Zeugen mögen sich bitte beim Polizeirevier Rastatt, Telefon 07222/761-0, melden.

/EJA

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