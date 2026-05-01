Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Unfall mit zwei Leichtflugzeugen, Nachtragsmeldung

Baden-Baden (ots)

Bei dem tragischen Unfall am Freitagmittag waren beide Leichtflugzeuge auf einer Wiese in der Nähe der A5/B500 bei der dortigen Kläranlage abgestürzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den Unfallhergang genauer zu verifizieren. Nach ersten Erkenntnissen war der Motorsegler dabei, einen Segelflieger in die Luft zu ziehen. Nachdem der Motorsegler den Segelflieger ausgeklinkt hatte, flog der Segler selbstständig weiter und meldete sich kurze Zeit später über Notruf bei der Polizei. Dabei teilte er mit, dass er von der Luft aus Flugzeugteile auf der Wiese gesehen hatte. Aktuell ist die Unfallstelle großräumig abgesperrt und die Rettungskräfte weiterhin im Einsatz. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder nähere Informationen zu dem Unfallgeschehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel.-Nr. 0781/21-2820 in Verbindung zu setzen.

/ks

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