Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Gestohlenes Motorrad sichergestellt und mutmaßlichen Motorraddieb vorläufig festgenommen - Mit guten Nachrichten ins verlängerte Wochenende

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Gaggenau, Ottenau (ots)

Ein Bürgerhinweis beim Aktionstag 'sicher.mobil.leben' hat dazu geführt, dass ein in Frankreich gestohlenes Kleinkraftrad am Mittwochmittag an einer Schule in der Furtwänglerstraße aufgespürt und der mutmaßlich verantwortliche Verdächtige gleich mit vorläufig festgenommen werden konnte. Aufgrund des Zeugenhinweises wurde von Beamten des Polizeireviers Gaggenau zunächst im Innenstadtbereich nach dem gesuchten Zweirad gefahndet. Parallel hierzu wurden auch Abstellplätze an Schulen überprüft. Tatsächlich konnte gegen die Mittagszeit das betreffende Kleinkraftrad der Marke 'Fantic Motor' auf dem Parkplatz der Merkurhalle gesichtet werden. Nach wenigen Minuten der Observation lief ein 15-Jähriger mit Motorradhelm zu dem gestohlenen Gefährt und wollte es starten. Hierbei schlugen die Observationskräfte zu und nahmen den Jugendlichen vorläufig fest. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt und zum Polizeirevier Gaggenau verbracht. Die weiteren Maßnahmen erfolgen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft und den französischen Behörden.

/wo

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