Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Schüler bei Verkehrsunfall verletzt, Unfallverursacher und Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten 10-Jährigen kam es Donnerstagmorgen in der Straße "An der Ludwigfeste", bei dem der Unfallverursacher geflüchtet ist. Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher, der mutmaßlich männlich war, und nach Zeugen. Gegen 08:15 Uhr sollen mehrere Schüler und eine Frau, deren Identität noch nicht bekannt ist, an einer grünen Fußgängerampel die Straße überquert haben. Scheinbar missachtete der bislang unbekannte Fahrzeugführer sein Rotlicht und kollidierte infolgedessen mit einem Schüler. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, obwohl die Frau versucht hatte, ihn durch Winken zum Anhalten zu bewegen. Anschließend erkundigte sie sich nach dem Wohlbefinden des Kindes, bevor sie ebenfalls die Unfallstelle verließ. Nach Angaben der Kinder soll das Fahrzeug dunkelgrau/schwarz und "länglich" gewesen sein. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die weiteren Ermittlungen übernommen und suchen nach dem Unfallverursacher sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere die Frau, die am Unfallort anwesend war, wird um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07222 761-0 gebeten.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell