Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Zeugenaufruf

Offenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch in der Grabenallee, bei dem ein Sachschaden von 3.000 Euro entstand und sich der Unfallverursachter unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Gegen 16:15 Uhr befuhr ein 29-Jähriger die Grabenallee in Richtung Zell-Weierbach, als es zu einer Kollision mit einem anderen Auto gekommen sein soll. Der mutmaßliche Unfallverursache befand sich scheinbar auf der Abbiegespur nach links, als er plötzlich nach rechts auf die geradeaus führende Fahrspur gezogen sein soll und dabei mit dem 29-Jährigen zusammenstieß. Aufgrund des Feierabendverkehrs sei der 29-Jährige in die Ortenberger Straße eingebogen sein, um sich dort um die Schadensregulierung und den Austausch der Personalien zu kümmern. Jedoch folgte ihm der zweite Unfallbeteiligte nicht, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Weingartenstraße unvermittelt fort. Eine Zeugin meldete der Polizei, dass es sich offenbar um einen dunklen PKW mit ausländischem Kennzeichen gehandelt haben soll. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die weiteren Ermittlungen übernommen und suchen nach dem Unfallverursacher sowie nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Es wird um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0781 21-2200 gebeten.

/sk

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