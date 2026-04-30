POL-OG: Schwanau, Allmannsweier, L104 - Nach "Wheelie" in den Gegenverkehr gekracht - Tatverdächtiger ermittelt / Mit guten Nachrichten ins verlängerte Wochenende

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Allmannsweier, L104 - Nach "Wheelie" in den Gegenverkehr gekracht - Tatverdächtiger ermittelt

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Schwanau, Allmannsweier (ots)

Beamten des Polizeipostens Schwanau ist es in Zusammenarbeit mit ihren Kollegen des Polizeireviers Lahr und des Polizeipostens Rust gelungen, den gesuchten Unfallflüchtigen zu identifizieren und ihn zu überführen. Der 19-Jährige hatte am Donnerstag vor einer Woche nach einem misslungenen "Wheelie" einen entgegenkommenden Subaru beschädigt und war vom Ort des Geschehens verschwunden. Nach durchgeführten Recherchen stießen die Ermittler auf einen Vorfall Anfang Februar am Flugplatz in Lahr, bei dem die Beamten der Verkehrspolizei Offenburg einen Rollerfahrer kontrollierten, der mit einem technisch veränderten Gefährt und ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Bei der Kontrolle kam überdies eine Action-Cam zum Vorschein, worauf ähnliche Fahrmanöver aufgezeichnet waren, wie die am Donnerstagabend im Zusammenhang mit der Unfallflucht. Bei einer Überprüfung konnte der Heranwachsende zu Hause angetroffen werden, als er gerade seinen mutmaßlich durch den Unfall beschädigten Roller reparierte. Ferner wies der Tatverdächtige Verletzungen an seinem Körper auf, die im Einklang mit dem Unfallgeschehen standen. Auf Tatvorhalt räumte der 19-Jährige schließlich ein, der gesuchte Unfallverursacher zu sein und muss sich nun einem Ermittlungsverfahren stellen.

Pressemitteilung vom 24.04.2026, 16:39 Uhr

Schwanau, Allmannsweier, L104 - Nach "Wheelie" in den Gegenverkehr gekracht - Polizei bittet um Hinweise

Schwanau, Allmannsweier Die Beamten des Polizeipostens Schwanau sind nach einem Unfall in Verbindung mit einem waghalsigen Fahrmanöver eines mutmaßlich jugendlichen Rollerfahrers auf der Suche nach dem geflüchteten Unfallverursacher. Entsprechend den Schilderungen einer 62-jährigen Subaru-Lenkerin sei ihr am Donnerstagabend am Dorfende auf der Allmannsweierer Hauptstraße (L104) aus Richtung Ottenheim gegen 18:15 Uhr ein Roller auf dem Hinterrad fahrend entgegengekommen. Nachdem der erste "Wheelie" noch auf beiden Rädern des Rollers endete, verlor der als körperlich füllig beschriebene Jugendliche beim zweiten "Stunt" die Kontrolle über sein Gefährt, sodass er selbst nach hinten abstieg und der Roller im Gegenverkehr gegen den Subaru krachte. Der nun gesuchte Unfallverursacher soll sich danach aufgerappelt und den Roller gegriffen haben, womit er dann von der Unfallstelle flüchtete. Die verdutzte Autofahrerin blieb mit einer Eindellung an ihrem Wagen zurück. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Roller technisch verändert wurde, um überhaupt die erforderliche Energie für dieses riskante Fahrverhalten aufbringen zu können. Ferner soll an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht gewesen sein. Mögliche Zeugen des Szenarios oder wer Hinweise zu dem geflüchteten Zweirad-Lenker geben kann, meldet sich bitte entweder direkt unter der Telefonnummer: 07824 6629910 bei den Beamten des Polizeipostens Schwanau oder unter der Rufnummer: 07821 277-0 beim Polizeirevier Lahr.

/wo

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