Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Neumühl - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Kehl (ots)

Eine polizeiliche Kontrolle von Beamten des Polizeireviers Kehl am Mittwoch hat für einen 33-Jährigen unangenehme Konsequenzen. Der Audi-Fahrer wollte sich offenbar gegen 15:10 Uhr einer Polizeikontrolle entziehen und ergriff die Flucht, als die Polizeistreife ihn anhalten wollte. Er fuhr dabei von der Elsässer Straße bis zur Auenheimer Straße, stellte dort das Fahrzeug ab und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Polizeibeamten konnten ihn bei den folgenden Fahndungsmaßnahmen schließlich in der Nähe auffinden. Der 33-Jährige ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, weshalb die Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurden. Ein durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf THC an, weshalb sich der Audi-Lenker einer Blutentnahme unterziehen musste. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Drogeneinfluss.

/sk

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