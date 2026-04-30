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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach, Obersasbach - Unter Alkoholeinfluss gestürzt

Sasbach, Obersasbach (ots)

Am Donnerstag gegen 1:10 Uhr beobachtete eine Polizeistreife einen Fahrradfahrer, der aus Richtung Lauf kommend auf dem Radweg in Fahrtrichtung Sasbach unterwegs war und hierbei stürzte. Bei der anschließenden Überprüfung stellen die Beamten fest, dass der Mann unverletzt war, jedoch deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Da der Zweiradlenker im weiteren Verlauf über Schwindel klagte, wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Dort verhielt er sich zunehmend aggressiv und verweigerte die ärztlichen Untersuchungen. Überdies wollte er seinen Führerschein nicht herausgeben und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Sein Führerschein wurde letztendlich dennoch beschlagnahmt. Nach Durchführung einer Blutprobe wurde er aus dem Krankenhaus entlassen. Den 37-Jährigen erwartet eine Strafanzeige.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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