Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Gebäudebrand

Zeugen gesucht

Hausach (ots)

Zu einer fahrlässigen Brandstiftung kam es am Dienstagmittag an einem Gebäude in der Hauptstraße. Gegen 13 Uhr wurde der Polizei der Brand einer Hecke in der Nähe der DRK-Wache gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass sich in einem Gebüsch ein Glimmbrand entwickelte und bereits auf die angrenzende Gebäudefassade überging. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen musste aber wegen möglicher Brandnester Teile der Gebäudefassade entfernen. Es entstand Sachschaden in nicht bekannter Höhe. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt, es ist aber nicht auszuschließen, dass das Feuer durch eine weggeworfene Zigarette ausgelöst wurde. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die mögliche Brandursache geben können, sich beim Polizeirevier in Haslach unter der Telefonnummer 07832 / 97592-0 zu melden. /vo

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