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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mit Falschgeld bezahlt

Lahr (ots)

Nachdem eine 17-Jährige am Dienstagabend versucht hatte ihren Einkauf mit Falschgeld zu bezahlen, sieht sie nun einem Ermittlungsverfahren entgegen. Kurz vor 19 Uhr versuchte die Jugendliche in einem Discounter in der Geroldsecker Vorstadt ihren Einkauf mit einem 5-Euro-Falsifikat zu bezahlen, was der Kassiererin jedoch aufgrund des Aufdruckes "Copy" auf dem Schein sofort auffiel und sie die Polizei alarmierte. Den Schein hatte die Tatverdächtige offenbar zuvor in einem verlorenen Geldbeutel, den sie in einem Linienbus auffand, zusammen mit zwei weiteren falschen Banknoten erlangt.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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