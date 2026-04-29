Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach mutmaßlicher Brandstiftung vorläufig festgenommen

Offenburg (ots)

Die Beamten der Kriminalpolizei ermitteln nach dem Brand eines Pkw in der Hansjakobstraße am frühen Dienstagmorgen gegen einen 28 Jahre alten Mann. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Volkswagen gegen 4.20 Uhr von einem zunächst Unbekannten in Brand gesetzt worden sein. Im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen im Umfeld des Tatortes wurde ein verdächtiger 28-Jähriger vorläufig festgenommen. Die Fahrzeughaltern äußerte zuvor bereits einen vagen Tatverdacht den Mann aus ihrem früheren persönlichen Umfeld, mit dem es in der zurückliegenden Zeit wiederholt zu Belästigungen gekommen sei. Der 28-Jährige sieht nun einen Strafverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung entgegen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell