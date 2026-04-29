Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Widerstand überwältigt

Offenburg (ots)

Beamte des Polizeireviers Offenburg haben am Dienstagabend einen erheblichen Kraftakt leisten müssen, um einen 21 Jahre alten Mann zu bändigen und ihn letztlich fixieren zu können. Der 21-Jährige war kurz vor 20:30 Uhr vor einer Klinik in der Bertha-von-Suttner-Straße aufgetaucht und habe wahnhaftes, aber vor allem aggressives Verhalten an den Tag gelegt. Beschäftigte der Klinik baten daher um polizeiliche Hilfe. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeireviers richtete, der sich mutmaßlich in einem Ausnahmezustand befindlich Mann, seine Aufmerksamkeit sofort auf die Polizisten. Er deutete mit Bewegungen an, mit einer Schusswaffe auf die Beamten zu zielen und trat ihnen entschlossen entgegen. Mit vereinten Kräften gelang es den Beamten den überaus kräftigen Störer zu überwältigen. Er leistete hierbei heftigen Widerstand, wobei er selbst leichte Verletzungen davontrug. Der Mann wurde anschließend dem Personal der Fachklinik übergeben. Ihn erwarten Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell