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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen, Grafenhausen - Kind bei Unfall leicht verletzt

Kappel-Grafenhausen, Grafenhausen (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr waren zwei Kinder mit ihren Tretrollern auf dem südlichen Gehweg der Hauptstraße aus Richtung Ettenheim in Fahrtrichtung Kappel unterwegs. Ein Lastwagen stand in Fahrtrichtung an der Bordsteinkante auf einem Gehweg, als eines der Kinder links daran vorbeigefahren sein soll. Der zweite Junge soll direkt vor dem parkenden Lkw vom abgesenkten Bordstein auf die Fahrbahn gefahren sein. Dabei kollidierte er mit seinem Tretroller mit dem rechten vorderen Kotflügel eines auf der Straße fahrenden Renaults. Der 7-Jährige stürzte infolgedessen zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Er wurde vorsorglich zur Behandlung seiner Blessuren noch am Abend von einem Familienmitglied in ein Krankenhaus gebracht. /ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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