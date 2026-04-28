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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau/Hörden - Tageswohnungseinbruch - Hinweise erbeten

Gaggenau/Hörden (ots)

Um die Mittagszeit am Montag verschafften sich bisher unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus in der Flößerstraße. Zwischen 11 Uhr und 12 Uhr stiegen der oder die Täter durch ein offen stehendes Fenster, bei dem der Rollladen zu zwei Dritteln heruntergelassen war, in die Wohnung ein und durchsuchten im Anschluss die Zimmer. Neben Bargeld wurden auch mehrere Schmuckstücke entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Tageswohnungseinbruch geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 07225 / 9887 -0 beim Polizeirevier in Gaggenau melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin:

   - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - 
     schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab!
   - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. 
     Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster!
   - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem 
     Nachbargrundstück!
   - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die 
     Polizei!
   - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit bspw. in sozialen 
     Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter!

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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