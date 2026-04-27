Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mit Streifenwagen kollidiert

Rastatt (ots)

Am Samstagabend gegen 23:20 Uhr fuhr ein Mercedes-Fahrer auf der Lyzeumstraße und wollte nach links in die vorfahrtsberechtigte Dreherstraße einbiegen. Dabei übersah er offenbar einen von rechts kommenden Streifenwagen, der sich auf einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Einsatzhorn befand. Als das Einsatzfahrzeug die Kreuzung Dreherstraße/Lyzeumstraße queren wollte um geradeaus in Richtung Schlossstraße zu fahren, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Mercedes wurde dabei nach links abgewiesen und kollidierte mit einem ordnungsgemäß auf einem dortigen Parkplatz stehenden Cupra. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 35.000 Euro beziffert.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell