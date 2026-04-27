POL-OG: Gaggenau/Freiolsheim - Fahrerflucht
Hinweise erbeten
Gaggenau/Freiolsheim (ots)
Zu einer Beschädigung eines Gartenzauns und eines Betonpfeilers in der Mahlbergstraße soll es in der Nacht zu Sonntag durch eine Landmaschine gekommen sein. Gegen 1 Uhr soll der Lenker eines Mähtraktors aus einem Feldweg kommend mit der Grundstücksbegrenzung kollidiert sein und sich ohne um den Schaden zu kümmern vom Unfallort entfernt haben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 07225 / 9887 -0 beim Polizeirevier in Gaggenau zu melden. /vo
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