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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Diebstahl während Trauerfeier, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Nachdem ein Unbekannter während einer Trauerfeier am Donnerstag vergangener Woche das Pedelec eines Besuchers entwendete, haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr wurde das Schloss des Rades "Stereo Hybrid 120 Pro 750", dass an einem Abstellplatz angeschlossen war, offenbar geknackt und das Velo im Wert von rund 3.500 Euro entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrrades oder zum unbekannten Täter geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07225 9887-0 an die Ermittler des Polizeireviers Gaggenau.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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