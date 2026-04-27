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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Kuppenheim (ots)

Am Sonntag wollte eine Polizeistreife den Fahrer eines Kleinkraftrad in der Friedrichstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Beim Erkennen des Anhalte Signals "Stopp Polizei" sowie eingeschaltetem Blaulicht wendete der Zweiradlenker und fuhr in Richtung Ortsmitte. Die Polizeistreife nahm daraufhin die Verfolgung auf. Im weiteren Verlauf bog der Kraftradfahrer von der Friedrichstraße in die Ringstraße ein und hielt schließlich nach mehrfachen Aufforderungen an. Bei der anschließenden Kontrolle wurden mehrere Verstöße festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Überdies ist der 32-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und für das Kraftrad bestand kein gültiger Versicherungsschutz. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und eine Blutprobe angeordnet. Den Mann erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen. /ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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