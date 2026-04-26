Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: BAB 5

Achern - Fahrzeugbrand

Offenburg (ots)

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz Brachfeld zwischen den Anschlussstellen Achern und Bühl der A5 ein brennender Lkw gemeldet. Der Auflieger eines Sattelzuges fing aus bislang ungeklärter Ursache Feuer und brannte vollständig aus. Hierdurch entstand auch zeitweise eine leichte Sichtbehinderung auf der angrenzenden Autobahn durch die Rauchentwicklung. Der Parkplatz wurde aufgrund von Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt und wird vermutlich erst im Laufe des Sonntags wieder freigegeben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 90.000 Euro.

/DPS

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