POL-OG: Wolfach - Mountainbiker schwer verletzt
Wolfach (ots)
Am Sonntagnachmittag hat sich ein Mountainbiker bei einem Sturz auf einem Trail im Ortsteil Halbmeil schwere Verletzungen zugezogen. Nach ersten Erkenntnissen war der 57-Jährige gegen 14:20 Uhr offenbar mit seinem Fahrrad aufgrund einer Unebenheit auf dem Trail gestürzt. Der schwer verletzte Mann wurde nach Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert.
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