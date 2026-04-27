POL-OG: Wolfach - Mountainbiker schwer verletzt

Offenburg (ots) - Am Samstagabend kam es gegen 20:30 Uhr auf dem Fahrradweg parallel zur K5344 zwischen Kippenheimweiler und Langenwinkel zu einem Verkehrsunfall. Mehrere Kinder/Jugendliche befuhren den Radweg mit ihren E-Scootern in Richtung Langenwinkel. Einer der Lenker fuhr "Slalom" und kollidierte hierbei mit einer 38-jährigen Fußgängerin, welche dadurch leicht verletzt wurde. Der E-Scooter-Fahrer flüchtete nach ...

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