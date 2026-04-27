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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Fahrlässige Brandstiftung, Zeugen gesucht

Rheinmünster (ots)

Zwei Kinder meldeten am Sonntagabend einem größeren Flächenbrand im Wald an der Kreuzung Victoriastraße / Albertastraße bei Rheinmünster. Um kurz nach 20 Uhr wurde eine Zeugin von zwei Kinder aufmerksam gemacht, dass in einem angrenzenden Waldstück hinter einem Firmengelände wohl mehrere Bäume in Flammen stehen würden. Durch die hinzugezogene Feuerwehr konnte das Feuer auf eine Fläche von ca. 20 Meter unter Kontrolle gebracht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge ist die Brandursache unklar. Ob es sich hier um eine fahrlässige Brandstiftung handeln könnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche Hinweise zum Vorfall geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07222 7610 an die Beamten des Polizeirevier Rastatt zu wenden.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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