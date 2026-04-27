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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Elektronikteil aus Auto gestohlen

Kehl (ots)

Am frühen Sonntagmorgen konnte ein Zeuge gegen 5 Uhr beobachten, wie sich zwei Personen in einer offen stehenden Garage in der Hornisgrindestraße an einem Auto zu schaffen machten. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte das Duo offenbar erfolglos, das Fahrzeug kurzzuschließen und entwendete dabei ein unter dem Lenkrad verbautes Elektronikteil. Im Anschluss entfernten sich die Beiden von der Örtlichkeit. Im Rahmen der Spurensicherung wurde im Innenraum des Fahrzeugs ein Geldbeute aufgefunden, der einer 17-jährigen Person zugeordnet werden konnte. Der Jugendliche wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Nach entsprechender Belehrung sowie der Sicherstellung eines Mobiltelefons muss er nun mit einer Anzeige rechnen. Die Ermittlungen nach dem zweiten Beteiligten dauern an.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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