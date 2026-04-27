Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Rehkitz verletzt

Kuppenheim (ots)

Am Sonntagvormittag wurde gegen 11:20 Uhr ein verletztes Rehkitz auf der B462 links neben der Fahrbahn in Richtung Rastatt gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeistreife konnte das Tier auf dem Grünstreifen neben der Mittelleitplanke, etwa 500 Meter vor der Ausfahrt Muggensturm, aufgefunden werden. Das verletzte Rehkitz wurde offenbar von einem Fahrzeug erfasst und dabei an den Hinterläufen verletzt. Im Anschluss wurde es in die Obhut einer Tierstation übergeben.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell