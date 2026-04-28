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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg/Elgersweier - Festnahme nach Brandstiftung

Offenburg/Elgersweier (ots)

Nachdem es am Samstagmorgen erneut auf einer Grünfläche zwischen Elgersweier und Zunsweier brannte, konnten Beamte des Polizeireviers Offenburg zeitnah einen polizeibekannten 30-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Der psychisch auffällige Mann steht im dringenden Tatverdacht, in der jüngeren Vergangenheit schon mehrere Feuer in der Öffentlichkeit gelegt zu haben. In Vollziehung eines auch deshalb von der Staatsanwaltschaft Offenburg bereits erwirkten Unterbringungsbefehls wurde der Beschuldige noch am gleichen Tag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt. Auf dessen Anordnung wurde der Mann sodann einstweilig in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Ob der Festgenommene auch für die Vielzahl an gleichgelagerten Fällen ab dem Spätjahr 2025 im Bereich Offenburg und Elgersweier als Tatverdächtiger in Frage kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizei und des Polizeipostens Hohberg. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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