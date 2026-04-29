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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Offenburg (ots)

Schwere Verletzungen eines Motorradfahrers sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag. Ersten Ermittlungen zufolge missachtete ein 61 Jahre alter Mercedes-Fahrer an der Kreuzung Burdastraße / Kolpingstraße die Vorfahrt eines 17-jährigen Zweiradfahrers, sodass es zum kurz vor 13:30 Uhr Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Zur medizinischen Versorgung wurde der Jugendliche in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 10.000 Euro geschätzt. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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