POL-OG: Offenburg - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Offenburg (ots)
Schwere Verletzungen eines Motorradfahrers sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag. Ersten Ermittlungen zufolge missachtete ein 61 Jahre alter Mercedes-Fahrer an der Kreuzung Burdastraße / Kolpingstraße die Vorfahrt eines 17-jährigen Zweiradfahrers, sodass es zum kurz vor 13:30 Uhr Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Zur medizinischen Versorgung wurde der Jugendliche in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 10.000 Euro geschätzt. /ma
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell