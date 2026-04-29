POL-OG: Offenburg - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Offenburg (ots) - Beamte des Polizeireviers Offenburg haben am Dienstagabend einen erheblichen Kraftakt leisten müssen, um einen 21 Jahre alten Mann zu bändigen und ihn letztlich fixieren zu können. Der 21-Jährige war kurz vor 20:30 Uhr vor einer Klinik in der Bertha-von-Suttner-Straße aufgetaucht und habe wahnhaftes, aber vor allem aggressives Verhalten an den Tag gelegt. Beschäftigte der Klinik baten daher um ...

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