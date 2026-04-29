Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Offenburg (ots)

Auf frischer Tat haben mehrere Zeugen am Montagabend in der Franz-Volk-Straße einen Dieb festgehalten. Ein polizeibekannter 37-Jähriger soll gegen 18:30 Uhr verschiedene Gegenstände im Wert von rund 250 Euro aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses entwendet haben. Der Eigentümer stellte den Tatverdächtigen im Hausflur zur Rede, woraufhin dieser zu flüchten versuchte. Dabei soll der Tatverdächtige den Bewohner angegriffen, ihn aber nur leicht verletzt haben. Nach kurzer Flucht wurde er vom Eigentümer und zwei Passanten bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzungen festgehalten, wobei er weiter Widerstand leistete. Der vorläufig Festgenommene wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Dienstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt. Dieser ordnete antragsgemäß die Untersuchungshaft an und der 37-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ob der Tatverdächtige noch für weitere Straftaten in Frage kommt ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. /vo

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