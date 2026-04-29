Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick

Mittelbaden (ots)

Die Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Offenburg beteiligten sich am Dienstag erneut am bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben". Mit dem diesjährigen Motto "Zweiräder im Blick" steht das Zweirad im Fokus der polizeilichen Verkehrsunfallprävention und der Verkehrsüberwachung. Im Zuge des Mobilitätwandels und der Entwicklung neuer Verkehrsmittel bleiben Zweiräder - sei es Fahrrad, Pedelec, Tretroller oder Motorrad - bei Menschen aller Altersgruppen sehr beliebt und gewinnen sogar weiter an Popularität. Ziel des Aktionstags war es, durch intensive Verkehrskontrollen, gezielte Präventionsmaßnahmen und durch umfangreiche Aufklärungsarbeit das Unfallrisiko weiter zu senken und das Verantwortungsbewusstsein aller Verkehrsteilnehmer zu stärken. Rund 140 Einsatzkräfte der Polizeireviere und der Verkehrspolizeiinspektion führten über den Tag hinweg an mehreren Kontrollstellen in den Stadt- und Landkreisen zahlreiche Kontrollen und Präventionsveranstaltungen durch. Es wurden über 500 Fahrräder, 220 E-Scooter, etwa 100 Motorräder und 150 andere Fahrzeuge kontrolliert. 334 Verstöße, wie zu schnelles Fahren, Befahren des Gehwegs, Missachtung des Rotlichts und Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden dabei festgestellt. /vo/mk

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