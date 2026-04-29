Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Zierolshofen - Eine Palette von Strafanzeigen eingebrockt

Kehl, Zierolshofen (ots)

Ein 37 Jahre alter Mann hat sich mit seinem ausufernden Verhalten am Dienstagabend mehrere Anzeigen eingebrockt. Zunächst meldeten mehrere Zeugen im Bereich des Rathauses eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Der Mann habe sich anschließend in Richtung Holzhausen entfernt, konnte aber von den alarmierten Beamten des Polizeireviers Lahr im Zuge einer Fahndung vorläufig festgenommen werden. Wie die weiteren Ermittlungen zeigten, soll der 37-Jährige mit einem Roller unter Alkoholeinwirkung am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen haben. Am Kennzeichen des hierzu genutzten Rollers waren der Zulassungsstempel und die TÜV-Plakette mutmaßlich gefälscht. Ferner konnten beim ihm Drogen in Form von Cannabis und einer noch nicht genau bestimmbaren Substanz aufgefunden und sichergestellt werden. Während den polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Delinquent die Polizisten und versuchte überdies sie zu attackieren, was ihm neben Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Körperverletzung, Urkundenfälschung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Beleidigung beschert.

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