PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach im Kinzigtal - Gegen ihren Willen, Ermittlungen eingeleitet

Haslach im Kinzigtal (ots)

Ein 43 Jahre alter, stark alkoholisierter Mann steht im Verdacht, eine Jugendliche zunächst gegen ihren Willen in den Arm genommen und in der Folge geküsst zu haben. Der Vorfall ereignete sich am frühen Dienstagabend gegen 20:15 Uhr am Bahnhof in Haslach. Nach einer eingeleiteten Fahndung durch die Beamten des Polizeireviers Haslach konnte der Tatverdächtige in der Nähe der Tatörtlichkeit angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem polizeibekannten Mann ergab einen Wert von über 2 Promille. Gegen ihn wird wegen des Verdachts eines sexuellen Übergriffs ermittelt.

/al

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 09:01

    POL-OG: Hausach - Gebäudebrand / Zeugen gesucht

    Hausach (ots) - Zu einer fahrlässigen Brandstiftung kam es am Dienstagmittag an einem Gebäude in der Hauptstraße. Gegen 13 Uhr wurde der Polizei der Brand einer Hecke in der Nähe der DRK-Wache gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass sich in einem Gebüsch ein Glimmbrand entwickelte und bereits auf die angrenzende Gebäudefassade überging. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen musste aber wegen möglicher ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 08:39

    POL-OG: Mittelbaden - Sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick

    Mittelbaden (ots) - Die Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Offenburg beteiligten sich am Dienstag erneut am bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben". Mit dem diesjährigen Motto "Zweiräder im Blick" steht das Zweirad im Fokus der polizeilichen Verkehrsunfallprävention und der Verkehrsüberwachung. Im Zuge des Mobilitätwandels und der Entwicklung neuer ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 08:38

    POL-OG: Kehl, Zierolshofen - Eine Palette von Strafanzeigen eingebrockt

    Kehl, Zierolshofen (ots) - Ein 37 Jahre alter Mann hat sich mit seinem ausufernden Verhalten am Dienstagabend mehrere Anzeigen eingebrockt. Zunächst meldeten mehrere Zeugen im Bereich des Rathauses eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Der Mann habe sich anschließend in Richtung Holzhausen entfernt, konnte aber von den alarmierten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren