Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach im Kinzigtal - Gegen ihren Willen, Ermittlungen eingeleitet

Haslach im Kinzigtal (ots)

Ein 43 Jahre alter, stark alkoholisierter Mann steht im Verdacht, eine Jugendliche zunächst gegen ihren Willen in den Arm genommen und in der Folge geküsst zu haben. Der Vorfall ereignete sich am frühen Dienstagabend gegen 20:15 Uhr am Bahnhof in Haslach. Nach einer eingeleiteten Fahndung durch die Beamten des Polizeireviers Haslach konnte der Tatverdächtige in der Nähe der Tatörtlichkeit angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem polizeibekannten Mann ergab einen Wert von über 2 Promille. Gegen ihn wird wegen des Verdachts eines sexuellen Übergriffs ermittelt.

/al

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