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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Verkehrsunfall zwischen Auto und Leichtkraftrad

Schutterwald (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend verletzte sich ein Leichtkraftradfahrer schwer und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Gegen 18:20 Uhr befuhr ein 46-jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Blumenstraße und wollte die Kreuzung "Blumenstraße / Die Waide" passieren, als es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto kam. Scheinbar übersah der 55-jährige Opel-Fahrer das von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte Kraftrad und es kam zu einer Kollision im Kreuzungsbereich. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Autofahrer offenbar unter Alkoholeinfluss stehe. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Annahme und ergab eine Wert von annähernd 0,4 Promille.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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