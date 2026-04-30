Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach mutmaßlicher Brandstiftung vorläufig festgenommen - Zeugenaufruf

Offenburg (ots)

Nach der vorläufigen Festnahme eines Tatverdächtigen im Zusammenhang mit einer Brandstiftung am Mittwochmorgen (29. April 2026) in der Hansjakobstraße sind die Ermittler der Kriminalpolizei auf der Suche nach möglichen Zeugen. Neben generellen verdächtigen Beobachtungen rund um den Tatort sind hierbei insbesondere Zeugen von Interesse, die im Umfeld oder den Zufahrtsstraßen zur Hansjakobstraße Videoüberwachungssysteme installiert haben und hierauf möglicherweise bedeutsame Sequenzen zu erkennen sind. Hinweisgeber setzen sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 mit den Beamten des Kriminaldauerdienstes in Verbindung.

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Pressemitteilung vom 29.04.2026, 8:25 Uhr

Offenburg - Nach mutmaßlicher Brandstiftung vorläufig festgenommen

Die Beamten der Kriminalpolizei ermitteln nach dem Brand eines Pkw in der Hansjakobstraße am frühen Mittwochmorgen gegen einen 28 Jahre alten Mann. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Volkswagen gegen 4.20 Uhr von einem zunächst Unbekannten in Brand gesetzt worden sein. Im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen im Umfeld des Tatortes wurde ein verdächtiger 28-Jähriger vorläufig festgenommen. Die Fahrzeughalterin äußerte zuvor bereits einen vagen Tatverdacht gegen einen Mann aus ihrem früheren persönlichen Umfeld, mit dem es in der zurückliegenden Zeit wiederholt zu Belästigungen gekommen sei. Der 28-Jährige sieht nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung entgegen.

/ya

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