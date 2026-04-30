Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mutmaßlicher Fahrraddieb vom Bestohlenen gestellt und in Haft gekommen - Mit guten Nachrichten ins verlängerte Wochenende

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Offenburg (ots)

Ein 41 Jahre alter Mann dürfte am Montagmittag überrascht gewesen sein, als er rund eine Stunde nach einem begangenen Fahrraddiebstahl vom Eigentümer selbst gestellt wurde. Der Mann soll hierbei gegen 13 Uhr ein Pedelec aus einer geöffneten Garage in der Ortenberger Straße an sich genommen haben. Nach erfolgter Anzeigeerstattung beim Polizeirevier Offenburg fiel dem Bestohlenen gegen 14 Uhr in der Kesselstraße sein gestohlenes Pedelec ins Auge, welches von dem 41-Jährigen gelenkt wurde. Der Eigentümer hielt den Verdächtigen bis zum Eintreffen einer alarmierten Streife des Polizeireviers Offenburg fest. Der vorläufig Festgenommene ist bei den Beamten des Polizeireviers Offenburg kein unbeschriebenes Blatt. Der Amtsbekannte steht im Verdacht, zurückliegend noch weitere Diebstahlsdelikte begangen zu haben, weshalb er in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Offenburg und auf deren Antrag am Dienstag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt wurde. Der Richter ordnete die Untersuchungshaft an, woraufhin der deutsche Staatsangehörige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

/wo

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