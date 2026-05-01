Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfall mit zwei Leichtflugzeugen

Baden-Baden (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorflugzeug und einem Segelflieger kam es am Freitagmittag in der Nähe von Baden-Baden. Gegen 12:40 Uhr war es aus noch nicht geklärten Gründen zu dem tragischen Unfall gekommen, bei dem beide Leichtflugzeuge zusammengestoßen sind. Sowohl der Segelflieger als auch das Motorflugzeug waren nach ersten Erkenntnissen mit jeweils einer Person besetzt. Aktuell sind Rettungskräfte verschiedener Hilfsorganisationen und ein Großaufgebot der Polizei vor Ort.

/ks

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