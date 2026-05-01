PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfall mit zwei Leichtflugzeugen

Baden-Baden (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorflugzeug und einem Segelflieger kam es am Freitagmittag in der Nähe von Baden-Baden. Gegen 12:40 Uhr war es aus noch nicht geklärten Gründen zu dem tragischen Unfall gekommen, bei dem beide Leichtflugzeuge zusammengestoßen sind. Sowohl der Segelflieger als auch das Motorflugzeug waren nach ersten Erkenntnissen mit jeweils einer Person besetzt. Aktuell sind Rettungskräfte verschiedener Hilfsorganisationen und ein Großaufgebot der Polizei vor Ort.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren