Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Unfall mit zwei Leichtflugzeugen, 2. Nachtragsmeldung

Baden-Baden (ots)

Nach dem Absturz eines Motorflugzeugs und eines Segelfliegers sind mittlerweile auch Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) vor Ort.

Wie sich der Unfall genau abgespielt hat, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der in die Luft gezogene Segelflieger hatte nach dem Ausklinken aus der Luft Wrackteile am Boden gesehen und über Notruf die Rettungskräfte informiert. Er konnte mit seinem Segelflieger unversehrt landen.

Bei den beiden abgestürzten Flugzeugen handelt es sich neusten Informationen um ein Motorflugzeug und einen weiteren zweiten Segelflieger.

Für den Piloten des Motorflugzeugs kam jede Hilfe zu spät, der Pilot des abgestürzten Segelfliegers konnte sich mit einem Fallschirm retten und kam nach der Landung mit dem Rettungsdienst in eine nahe gelegene Klinik.

/ks

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