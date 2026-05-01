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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Unfall mit zwei Leichtflugzeugen, 3. Update

Baden-Baden (ots)

Inzwischen hat die Kriminalpolizei nähere Informationen zu dem Unglücksfall, der sich am Freitagmittag in Baden-Baden zugetragen hat. Die alarmierten Beamten der Kriminalpolizei konnten noch am Nachmittag verschiedene Zeugen vernehmen. Diese berichteten kurz nach 12.30 Uhr von einem lauten Knall und anschließend von vom Himmel fallenden Gegenständen auf die dortige Weide, die auf einen Zusammenprall zwischen dem Motorflugzeug und dem Segelflieger schließen lassen. Gemeinsam mit den Spezialisten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) sind Kriminaltechniker derzeit noch am Unfallort, um Spuren zu sichern und weitere Erkenntnisse zur Unfallursache zusammen zu tragen. Die Bergung des tödlich verunglückten 53-jährigen Piloten aus dem Wrack des Motorflugzeugs konnte am frühen Abend erfolgen. Der Pilot des Segelfliegers, ein 66 Jahre alter Mann, konnte sich nach dem Zusammenstoß mit einem Fallschirm retten und mit leichten Verletzungen in der Klinik behandelt werden. Die Kriminalpolizei sucht weiter nach Zeugen und Autofahrer auf der A5, die im Bereich der Anschlussstelle Baden-Baden zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr einen Zusammenstoß am Himmel beobachtet haben, Telefon: 0781/21-2820.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-0
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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