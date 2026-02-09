PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Ergänzende Abschlussmeldung nach Verkehrsunfall auf der L600
Drögen Bokelt

Heiden (ots)

Am Sonntagmittag kam es gegen 11.30 Uhr in Heiden an der Kreuzung L600 / Drögen Bokelt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Heidener fuhr mit seinem Auto die Straße Drögen Bokelt und beabsichtigte, die L600 zu überqueren. Dabei übersah er den aus Reken kommenden 59-jährigen Essener mit seinem Krad und stieß mit diesem zusammen. Der Kradfahrer verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Zur Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Recklinghausen hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
