Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Ergänzende Abschlussmeldung nach Verkehrsunfall auf der L600

Drögen Bokelt

Heiden (ots)

Am Sonntagmittag kam es gegen 11.30 Uhr in Heiden an der Kreuzung L600 / Drögen Bokelt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Heidener fuhr mit seinem Auto die Straße Drögen Bokelt und beabsichtigte, die L600 zu überqueren. Dabei übersah er den aus Reken kommenden 59-jährigen Essener mit seinem Krad und stieß mit diesem zusammen. Der Kradfahrer verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Zur Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam aus Recklinghausen hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (sb)

