Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannter beschädigt Baumaschine und verletzt sich - Hinterlassenschaften statt Beutegut

Greußen (ots)

Zwischen Freitag, 10.30 Uhr, und Montag, 7.40 Uhr, wurde auf einer Baustelle in der Paul-Lürmann-Straße mit Steinen an einem abgestellten Radlader die Seitenscheibe eingeschlagen. Die Scheibe wurde zerstört, aber ein eindringen in das Fahrzeug gelang nicht. An der Baumaschine und im Umfeld wurden Blutspritzer aufgefunden, welche darauf hinweisen, dass sich der Unbekannte bei seinem Vorhaben verletzte. Er ließ von weiteren Tathandlungen ab und verließ die Baustelle in unbekannte Richtung. Hierbei hinterließ er eine volle Flasche Bier und eine volle Schachtel Zigarillos. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden an der Baumaschine wird auf einen dreistelligen Betrag beziffert. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen ein und fahnden nach dem Täter.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 bei der Polizei in Sondershausen zu melden.

Aktenzeichen: 116403

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