POL-LIP: Detmold. Drei Unbekannte stehlen Kabel bei den Stadtwerken.

In der Nacht zum Freitag (08./09.01.2026) drangen gegen 2 Uhr drei unbekannte Täter in den Lagerhof der Stadtwerke Detmold am Gelskamp ein. Sie stahlen Kabel im Wert von rund 15.000 Euro.

Gesucht werden drei schlanke, männliche Personen: Die erste Person trug eine graue Jacke, blaue Jeans und braune Schuhe; eine zweite Person war mit blauer Jacke, beiger Hose, grauer Schirmmütze und schwarz-weißen Turnschuhen bekleidet; eine dritte Person trug eine schwarze Kapuzenjacke, weiße Hose und schwarze Turnschuhe.

Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt wegen schweren Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Zeugen melden sich bitte unter Telefon (05231) 6090.

