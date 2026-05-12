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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher hinterlassen hohen Sachschaden in Tagestreff

Leinefelde (ots)

Derzeit Unbekannte drangen in der Zeit von Freitag 16 Uhr bis Montag 15.45 Uhr im Bonifatiusweg gewaltsam in einen Tagestreff ein. Zunächst hatte sie mit einem unbekannten Gegenstand ein Fenster im Erdgeschoss beschädigt, um durch dieses in das Gebäudeinnere vorzudringen. Im Kellergeschoss wurden sodann weitere Türen aufgebrochen und nach Beutegut gesucht. Nach der ersten Inaugenscheinnahme wurde jedoch nichts entwendet. Zurück bleibt dennoch ein Sachschaden von mehr als zweieinhalbtausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Am Tatort wurden Spuren gesucht und gesichert. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Leinefelde unter der Telefonnummer 03605/56900 entgegen.

Aktenzeichen: 0116775

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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