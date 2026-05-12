Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Holzspähnetrockner

Gernrode (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf einem Betriebsgelände in der Bahnhofstraße zu einem umfangreichen Einsatz für die Kameraden der Feuerwehr. Gegen 10.20 Uhr war es vermutlich in einem Holzspähnetrockner zu einer Verpuffung gekommen und in der weiteren Folge zu einem Brand. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten kam es zu keinem offenen Feuer, das auf die Gebäudesubstand des Betriebs für Robustbauelemente und Verbundwerkstoffe übergreifen konnte.

Der Brand ist vermutlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 30000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell