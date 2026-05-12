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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Hinweise nach Kellerdiebstahl gesucht - Wer erkennt das Pedelec?

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Hinweise nach Kellerdiebstahl gesucht - Wer erkennt das Pedelec?
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Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am 11. April berichtete die Polizeiinspektion Eichsfeld über den Diebstahl zweier Fahrräder aus einem Keller in der Dürerstraße.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6253310

Die Tat ereignete sich zwischen dem 8. April, 18 Uhr, und dem 10. April, 14.45 Uhr, aus einem Gemeinschaftskeller in einem Mehrfamilienhaus. Neben dem abgebildeten blauen Fahrrad des Herstellers Cube vom Typ Stereo Hybrid ONE 44 HPC SLX 800 wurde zudem ein rosa Kinderfahrrad der Herstellers Royal Baby entwendet.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zu dem besonders schweren Fall des Diebstahls und suchen Zeugen, die Angaben zur Tat und den Tätern machen könenn sowie Personen, denen diese Fahrräder zum Kauf angeboten wurden. Hinweise nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenteichen: 0088524

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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