Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug gerät in Brand

Worbis (ots)

In der Breitenbacher Straße kam es am Mittwoch gegen 9.45 Uhr zu dem Brand eines Fahrzeugs. Der Fahrzeugführer stellte das Fahrzeug ab und brachte sich in Sicherheit. Kameraden der Feuerwehr löschten den Volvo ab und leiteten kooperativ mit Polizeikräften den Verkehr an der Gefahrenstelle vorbei. Anschließend wurde das Auto abgeschleppt.

Als Brandursache kommt ein technischer Defekt in Betracht.

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