Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Raa-Besenbek: Dachstuhlbrand eines Doppelhauses ¬- Abschlussmeldung

Pinneberg (ots)

Raa-Besenbek: Dachstuhlbrand eines Doppelhauses ¬- Abschlussmeldung

Datum: Freitag, 1. Mai, 13.22 Uhr +++ Einsatzort: Raa-Besenbek, Achtern Knick +++ Einsatz: FEU 2 (Feuer, zwei Löschzüge)

Raa-Besenbek - Die Löscharbeiten beim Dachstuhlbrand eines Doppelhauses in Raa-Besenbek (s. http://presseportal.de/blaulicht/pm/22179/6266772) sind nach knapp sechs Stunden abgeschlossen worden. Zuletzt hatte die FF Raa-Besenbek noch für zweieinhalb Stunden eine Brandwache gehalten. Die Nachbarwehren waren bis 17 Uhr aus dem Einsatz entlassen worden. Das Feuer hatte sich nach der ersten Alarmierung für die Freiwillige Feuerwehr Raa-Besenbek und die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn rasend schnell von einem Carport auf das Doppelhaus ausgebreitet. Es erfasste das Dach beider Haushälften. Ein Innenangriff war erst möglich, nachdem die großen Flammen niedergeschlagen waren. Im weiteren Verlauf der Brandbekämpfung wurde ein Großteil des Daches über die Drehleiter abgedeckt. Es kamen zahlreiche Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Der Schlauchwagen des Kreisfeuerwehrverbands Pinneberg brachte Nachschubmaterial an die Einsatzstelle. Die Einsatzleitung hatte in der ersten Phase in Absprache mit der örtlichen Wehrführung Kreiswehrführer Stefan Mohr übernommen, unterstützt von seinem Stellvertreter Christian Grundorf. Später übernahm diese dann der Raa-Besenbeker Wehrführer Rolf Kahlke. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Angaben zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr nicht treffen. Die Kripo ermittelt.

Kräfte

FF Raa-Besenbek: 17 mit 1 Fahrzeug FF Elmshorn: 29 mit 9 Fahrzeugen FF Altenmoor: 15 mit 1 Fahrzeuge FF Neuendorf: 20 mit 1 Fahrzeug KFV Pinneberg: 4 mit 4 Fahrzeugen Rettungsdienst RKiSH: 1 RTW in Bereitstellung Polizei und Kripo Einsatzleiter: Kreiswehrführer Stefan Mohr

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