Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sitzblockade bei Stromversorger - Streit um Zahlungen

Bad Langensalza (ots)

Am Dienstag betrat gegen 17 Uhr eine 48-Jährige ein Gebäude ihres Energieversorgers im Illebener Weg. Da es zu Unstimmigkeiten über die Zahlungen kam, beschloss die Frau sich niederzulassen und trotz der mehrfachen Aufforderungen der Mitarbeiter sitzen zu bleiben. Diese informierten die Beamten der örtlichen Polizeistation, welche die Frau dazu bewegen konnten, dass sie ihre Sitzblockade beendet. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachtes des Hausfriedensbruches eingeleitet.

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