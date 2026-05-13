Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffiti an Supermarkt

Bad Langensalza (ots)

Derzeit Unbekannte brachten in der Zeit von Freitag 8 Uhr bis Dienstag 14 Uhr mehrere Graffiti an der Fassade eines Supermarktes an. Einige dieser Schmierereien werden aufgrund des Inhalts als politisch motivierte Straftaten bewertet. Neben den politischen Statements wurden auch männliche Genitalien veranschaulicht dargestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen ein und suchen Zeugen, die Angaben der Tat und den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03603/8310 bei der Polizei zu melden.

Aktenzeichen: 0118462

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