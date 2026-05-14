Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer ohne Helm bei Unfall leicht verletzt

Schwobfeld (ots)

Am Mittwoch, 13.05.2026 gegen 15:15 Uhr machte ein 16-Jähriger mit seinem Moped in der Ortslage Schwobfeld eine Probefahrt. Dabei hatte er seinen Helm zuhause gelassen. In einer Kurve kam er dann auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw VW Golf zusammen. Der Mopedfahrer wurde glücklicherweise nur leicht am Kopf verletzt und musste ins Krankenhaus nach Heiligenstadt verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,00 EUR.

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