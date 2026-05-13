POL-HS: Pkw entwendet
Erkelenz (ots)
Ein nicht zugelassener schwarzer Pkw der Marke Toyota (Pickup) wurde vor einem Autohaus an der Gewerbestraße Süd entwendet. Dazu öffneten die Täter gewaltsam eine Absperrung. Die Tat ereignete sich zwischen 18 Uhr am Montag, 11. Mai und 7.45 Uhr am Dienstag, 12. Mai.
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