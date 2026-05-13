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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw entwendet

Erkelenz (ots)

Ein nicht zugelassener schwarzer Pkw der Marke Toyota (Pickup) wurde vor einem Autohaus an der Gewerbestraße Süd entwendet. Dazu öffneten die Täter gewaltsam eine Absperrung. Die Tat ereignete sich zwischen 18 Uhr am Montag, 11. Mai und 7.45 Uhr am Dienstag, 12. Mai.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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