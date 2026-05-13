POL-HS: Pedelec aus Kellerraum entwendet
Geilenkirchen-Hünshoven (ots)
Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Rheinstraße entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum 12. Mai (Dienstag) ein Pedelec. Um an ihre Beute zu gelangen, hebelten sie die Hauseingangstür und anschließend die Kellertür auf.
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