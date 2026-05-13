POL-HS: Pedelec aus Kellerraum entwendet

Heinsberg (ots) - Der 17-jährige Fahrer eines E-Scooters, der auf dem Radweg der Gladbacher Straße unterwegs war, stürzte gegen 8 Uhr am Dienstag (12. Mai) nach ersten Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung so schwer, dass er sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen. Die Ermittlungen zu den Ursachen für den Sturz wurden ...

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