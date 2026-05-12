Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand vor Einfamilienhaus

Hückelhoven-Kleingladbach (ots)

Anwohner der Straße Eschenbroich stellten am Sonntag (10. Mai), gegen 23.10 Uhr, den Brand eines Holzstapels vor ihrem Haus fest. Es gelang ihnen, den Brand selbstständig zu löschen. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt und es entstand kein größerer Gebäudeschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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